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25 октября, вторник
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ПУЛЬС
Рустэм Хамитов: С инвесторами приходится работать в ручном режиме// 25.10.2016
По мнению главы Башкирии, отечественные инвесторы ответственнее зарубежных.
Глава Башкирии вчера, 24 октября, дал интервью телеканалу «Россия Башкортостан». В беседе с журналистом Азаматом Салиховым он рассказал об инновациях и инвестициях и качестве жизни жителей республики. По мнению Хамитова, инвесторам сегодня нужно не просто создавать условия, все гораздо сложнее.
Рустэм Хамитов также рассказал, что отечественные инвесторы гораздо ответственнее, чем зарубежные. По его словам, практика последних лет показывает, что иностранные инвесторы больше дают обещаний, чем что-то реально делают. Несмотря на это за последние пять лет инвестиции в экономику Башкирии увеличились в два раза.
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