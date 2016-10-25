Рустэм Хамитов: С инвесторами приходится работать в ручном режиме

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

По мнению главы Башкирии, отечественные инвесторы ответственнее зарубежных.

Глава Башкирии вчера, 24 октября, дал интервью телеканалу «Россия Башкортостан». В беседе с журналистом Азаматом Салиховым он рассказал об инновациях и инвестициях и качестве жизни жителей республики. По мнению Хамитова, инвесторам сегодня нужно не просто создавать условия, все гораздо сложнее.

- С инвесторами приходится работать зачастую в ручном режиме. Некоторые считают, достаточно создать условия, чтобы инвесторы пришли и начали активно вкладывать средства в наши производства. Все обстоит гораздо сложнее, - сказал глава региона. - Инвестор будет вкладывать средства, если будет уверен, что после строительства предприятия и выпуска продукции в нашем регионе он сможет ее точно реализовать. В таких случаях мы стараемся создавать льготы для инвесторов, расчищаем для них дорогу, в том числе, и от административных барьеров.

Рустэм Хамитов также рассказал, что отечественные инвесторы гораздо ответственнее, чем зарубежные. По его словам, практика последних лет показывает, что иностранные инвесторы больше дают обещаний, чем что-то реально делают. Несмотря на это за последние пять лет инвестиции в экономику Башкирии увеличились в два раза.