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ПУЛЬС
Стало известно, на какие социальные объекты в Башкирии ушли деньги «Башнефти»// 25.08.2016
На их финансирование направлено 1,5 млрд рублей.
Фото: Кристина Дейнеко
Сегодня КоммерсантЪ сообщил о том, что «Башнефть» в этом месяце направила в министерство экономического развития РФ отчет о тратах на благотворительноть. Отмечалось, что большая часть средств приходится на спорт: в 2015-2016 годах компания выделяет ХК «Салават Юлаев» 2,16 млрд руб по договору о спонсорстве, а ХК «Торос» - 340,5 млн руб.
Также компания перечислила 1,5 млрд руб на финансирование социальных объектов в республике (В 2013 и 2014 — по 1,1 млрд руб).
В пресс-службе "Башнефти" сообщили, какие наиболее значимые социальные объекты финансировались из этих средств:
- 2-ая очередь строительства ледового комплекса «Туймазы-Арена»;
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Стало известно, на что уходят социальные выплаты «Башнефти»
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