Стало известно, на какие социальные объекты в Башкирии ушли деньги «Башнефти»

Ольга КОРЗИК

На их финансирование направлено 1,5 млрд рублей.

Фото: Кристина Дейнеко

Сегодня КоммерсантЪ сообщил о том, что «Башнефть» в этом месяце направила в министерство экономического развития РФ отчет о тратах на благотворительноть. Отмечалось, что большая часть средств приходится на спорт: в 2015-2016 годах компания выделяет ХК «Салават Юлаев» 2,16 млрд руб по договору о спонсорстве, а ХК «Торос» - 340,5 млн руб.

Также компания перечислила 1,5 млрд руб на финансирование социальных объектов в республике (В 2013 и 2014 — по 1,1 млрд руб).

В пресс-службе "Башнефти" сообщили, какие наиболее значимые социальные объекты финансировались из этих средств:

- 2-ая очередь строительства ледового комплекса «Туймазы-Арена»;

- строительство крытого катка в Чекмагуше;

- 2-ая очередь строительства ФОК в Буздяке с бассейном;

- строительство лыжно-роллерной трассы в СОК «Спартак» в Октябрьском;

- капитальный ремонт средней школы №1 в Давлеканово со строительством пристроя под спортзал;

- капитальный ремонт средней школы №1 в Кушнаренково;

- капитальный ремонт средней школы №1 в селе Калтасы;

- капитальный ремонт средней школы №5 в Дюртюли;

- капитальный ремонт Дома культуры в селе Байгузино;

- строительство Дома культуры в селе Сафарово.