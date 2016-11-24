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ПУЛЬС

Как в Башкирии будут решать проблему с жильем для нуждающихся

Ольга КОРЗИК // 24.11.2016
На заседание правительства обсудили концепцию программы по обеспечению жильем нуждающихся граждан.

Фото: Кристина Дейнеко

В Башкирии по состоянию на 1 ноября этого года в очереди на улучшение жилищных условий состоит 89 тыс. семей. Для того, чтобы решить эту проблему в республике необходимо построить 4,5 млн кв. м. жилья. Такие цифры на заседании правительства республики озвучил заместитель премьер-министра правительства РБ Владимир Нагорный.

Он отметил, что при существующих темпах жилищного строительства и традиционной системе кредитования выполнение этой задачи может растянуться на 25 лет.

 - Уровень цен на рынке жилья, низкая платежеспособность населения не позволяют нуждающимся получать в достаточном объёме заёмные средства и ипотечные кредиты. Социального жилья строится также недостаточно – в 2015 году было построено 180 тысяч кв. м. Не хватает земельных участков, обустроенных инженерной и коммунальной инфраструктурой, сказал он.

В связи с этим правительство республики поделить эту работу на два этапа: во время первого (2017-2021 годы) планируется построить 2,3 млн кв. м. жилья, на втором (2021-2025) – еще 2,2 млн кв. м.

Нуждающимся будут предложены несколько вариантов приобретения или владения жильем, в том числе обычная ипотека, социальная ипотека, аренда с правом выкупа, наём жилого помещения социального использования, индивидуальное жилищное строительство.

Социальная ипотека предполагает, что человек может получить беспроцентный заем на первоначальный взнос, а также возможность получить компенсацию части процентной ставки по ипотечному кредиту  (до 5%). Гражданин может получить отсрочку на выплату – от 10 до 15 лет, рассрочка – 5 лет. В качестве залога необходимо предоставить недвижимость. Процентная ставка по кредиту составит – 7-8%. По подсчетам правительства, ежемесячный платёж с такой формой поддержки за покупку, например, квартиры площадью 54 кв. м составит 9,6тыс. руб. Переплата за квартиру по сравнению со стандартной ипотекой ниже на 48 процентов.

Еще один способ – аренда с правом выкупа: человек, нуждающийся в улучшении жилищных условий, сможет снять жилье по льготной цене (ниже рынка на 40-50%). В квартиру он сможет заселиться сразу же, и копить деньги на первоначальный взнос в банке (в том числе  по программе жилстройсбережений) для получения льготного ипотечного кредита. Ежемесячный платеж за квартиру 54 кв. м., по подсчетам властей,  составит 7,2 тыс. кВ. м. Общий объём переплаты за квартиру по сравнению со стандартной ипотекой ниже на 70%.

Кроме этого, планируется сформировать наемный жилой фонд для предоставления жилья в пользование по договору найма по минимальной стоимости, позволяющей компенсировать собственнику жилья расходы на содержание общедомового имущества.

Для решения проблемы обеспечения жильяем граждан сельских поседений планируется развитие программы домокомплектов.

На первом этапе новые меры поддержки планируется реализовать 11 пилотных проектах в Уфе,  Нефтекамске, Стерлитамаке, Октябрьском, Бирске, Салавате, Ишимбае, Янауле, а также в Уфимском, Кушнаренковском и Чишминском районах.

Общий объём финансирования программы в 2017–2021 годах составит 62,5 млрд рублей, в том числе средства республиканского бюджета – 17,5 млрд рублей.

 

 

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