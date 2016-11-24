|
24 ноября, четверг
|
ПУЛЬС
В Башкирии долги по заработной плате превысили 560 миллионов// 24.11.2016
Такие данные озвучил заместитель премьер-министра правительства РБ Салават Сагитов.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
В Башкирии задолженность по заработной плате по состоянию на 1 ноября этого года превысила 560 млн руб. Такие данные озвучил на заседании Республиканской межведомственной комиссии по вопросам снижения неформальной занятости населения и своевременной выплаты заработной платы на территории заместитель премьер-министра правительства РБ Салават Сагитов.
- С начала года проведено 6 заседаний комиссии. Задолженность на 1 ноября текущего года в 95 организациях составляла свыше 560 млн рублей, включая банкротную задолженность 391 млн рублей в 53 организациях. Удалось ликвидировать задолженность в 96 организациях на сумму 280 млн рублей и частично погасить в 114 организациях на сумму 324, 9 млн рублей, - сказал господин Сагитов.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
24.11.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии долги по заработной плате превысили 560 миллионов
24.11.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии увеличат квоты на ЭКО - Анвар Бакиров
24.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфимцам доступны квартиры с видом на Белую за 1 млн 550 тыс руб.
23.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Архзащита Уфы возмущена расселением домов на улице Гоголя
23.11.2016 // СПОРТ
Стало известно, сколько денег выделят на организацию «Матча звезд КХЛ»
23.11.2016 // СПОРТ
«Советский спорт» пригласил в гости звезду смешанных единоборств
23.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Администрацию Уфы оштрафовали за колею на «Салаватке»
23.11.2016 // ХРОНОГРАФ
В Уфе проходит финал 15-го юбилейного конкурса «ТЭФИ – Регион»
5-Я КОЛОНКА
Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте