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ПУЛЬС

На содержание дорог в Башкирии выделят более 4 миллиардов рублей

Ольга КОРЗИК // 24.10.2016
Эти деньги направят на дороги в 46 районах республики.

Управление дорожного хозяйства Башкирии на аукционах 14 ноября отберет компании, с которыми заключит контракты на содержание автомобильных  дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 46 районах республики. Соответствующие сообщения размещены на официальном сайте госзакупок.

Подрядчикам предстоит очищать покрытие автомобильных дорог от снега, обрабатывать его антигололедным реагентом, ремонтировать выбоины, разрушения кромки, трещин. Кроме того, им предстоит вырубать кустарник и скашивать траву в пределах полосы отвода, ликвидировать снежные валы за пределами обочин на снегозаносимых участках и т.д.

Контракт с подрядчиками будет заключен до 30 сентября 2018 года. Всего на эти цели будет выделено 4,26 млрд руб., больше всего средств – 150,19 млн руб. будет выделено на содержание дорог Абзелиловского района, меньше всего – 53,54 млн руб. – на дороги Куюргазинского района. Все средства выделяются из республиканского бюджета. 

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