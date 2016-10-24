Бюджет Башкирии на 1 октября исполнен с превышением на 5 процентов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Главный источник дохода – налоги с физических лиц.

По состоянию на 1 октября 2016 года исполнение консолидированного бюджета Башкирии по доходам составило 141 453,7 млн руб или 105,2% к аналогичному периоду 2015 года, из них налоговые и неналоговые доходы составили 116 008 млн руб, сообщает пресс-служба минфина республики.

Основными источниками доходов являются: налог на доходы физических лиц – 32 867,6 млн руб (28,3% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов), налог на прибыль организаций – 28 764,6 млн руб (24,8%), акцизы – 15 093,3 млн руб (13,0%), налоги на имущество – 11 240,3 млн руб (9,7%),

В структуре доходов увеличились поступления акцизов и налог на доходы физических лиц, снизились налоги на имущество и прибыль организаций.

Расходы консолидированного бюджета Башкирии за девять месяцев 2016 года профинансированы в объеме 125 030,8 млн руб. По - прежнему главная статья расходов – социалка (75,3% всех расходов или 94 203,2 млн руб).