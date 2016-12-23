|
24 декабря, суббота
|
ПУЛЬС
"Роснефть" планирует увеличить инвестиции в развитие «Башнефти»// 23.12.2016
В компании рассказали о планах на 2017-2021 годы.
Фото: Кристина Дейнеко
«Роснефть» в 2017-2021 годах планирует увеличить инвестиции в развитии «Башнефти», сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.
Ключевыми направлениями развития «Башнефти» в 2017-2018 годах станет повышение операционной эффективности, сохранение динамики возмещения запасов и объемов добычи на зрелых месторождениях, развитие новых месторождений в Ненецком АО и Западной Сибири, а также увеличение глубины переработки и маржинальности выпускаемой продукции.
Как сообщалось ранее, в 2016 года капитальные вложения «Башнефти» составили 99 млрд руб. без НДС: 65 млрд руб. – на разведку и добычу, в том числе на месторождения им. Требса и Титова, в "Бурнефтегаз" - 10 млрд, в нефтепереработку - 17 млрд, нефтехимию - 4 млрд руб. и т. д.
В октябре 2016 года "Роснефть" закрыла сделку по приобретению у государства 50,08% акций "Башнефти" за 329,7 млрд рублей. Нефтяная компания "Башнефть" ведет деятельность более чем в 20 регионах России и за рубежом.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
24.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Объявлены победители первого тура творческого конкурса переводчиков, посвященного 100-летию Мустая Карима
24.12.2016 // МОЛНИЯ
В башкирском посёлке Урман вновь прогремел взрыв, есть погибшие
24.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе подполковник полиции выпал с восьмого этажа больницы
23.12.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии утвердили условия приватизации Башкирской содовой компании
23.12.2016 // СПОРТ
В России нет государственной системы допинга: Путин
23.12.2016 // ПОЛЕЗНО
Как защитить себя от гриппа?
23.12.2016 // ХРОНОГРАФ
Изменения в ПДД в 2017 году: что нас ждёт
23.12.2016 // ФОТОФАКТ
В Уфе прошла Столичная ёлка
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте