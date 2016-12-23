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ПУЛЬС

"Роснефть" планирует увеличить инвестиции в развитие «Башнефти»

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 23.12.2016
В компании рассказали о планах на 2017-2021 годы.

Фото: Кристина Дейнеко

«Роснефть» в 2017-2021 годах планирует увеличить инвестиции в развитии «Башнефти», сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

- В рамках подготовки бизнес-плана компании на 2017-2021 гг. было проведено интегрированное ранжирование проектов "Башнефти" и "Роснефти" с целью повышения эффективности реализации инвестиционной программы. По его результатам большинство проектов по развитию актива были сохранены в инвестиционном портфеле. Кроме того, проектом консолидированного бизнес-плана, который будет представлен на рассмотрение совета директоров "Роснефти", предусмотрено увеличение инвестиций в развитие ПАО АНК "Башнефть", - цитирует издание слова представителя компании.

Ключевыми направлениями развития «Башнефти» в 2017-2018 годах станет повышение операционной эффективности, сохранение динамики возмещения запасов и объемов добычи на зрелых месторождениях, развитие новых месторождений в Ненецком АО и Западной Сибири, а также увеличение глубины переработки и маржинальности выпускаемой продукции.

Как сообщалось ранее, в 2016 года капитальные вложения «Башнефти» составили 99 млрд руб. без НДС: 65 млрд руб. – на разведку и добычу, в том числе на месторождения им. Требса и Титова, в "Бурнефтегаз" - 10 млрд, в нефтепереработку - 17 млрд, нефтехимию - 4 млрд руб. и т. д.

В октябре 2016 года "Роснефть" закрыла сделку по приобретению у государства 50,08% акций "Башнефти" за 329,7 млрд рублей. Нефтяная компания "Башнефть" ведет деятельность более чем в 20 регионах России и за рубежом.

 

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