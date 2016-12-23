"Роснефть" в ближайшее время не будет менять бренд «Башнефть»

Рустэм БАШКИРЦЕВ

При этом компания изучит его рыночный потенциал.

"Роснефть" в ближайшее время не планирует отказываться от бренда "Башнефть", но в долгосрочной перспективе изучит его рыночный потенциал, - сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

- В ближайшее время у компании нет планов по изменению бренда "Башнефть". При этом, в рамках долгосрочной стратегии портфеля брендов компании необходимо провести анализ положения брендов, потребительского восприятия и рыночного потенциала для формирования оптимального портфельного решения, - издание приводит слова представителя компании.

Напомним, что глава республики Рустэм Хамитов выразил надежду, что после приватизации "Башнефть" сохранится как отдельный бренд, в том числе потому, что "его хорошо знают в мире".