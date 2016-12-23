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ПУЛЬС
"Роснефть" в ближайшее время не будет менять бренд «Башнефть»// 23.12.2016
При этом компания изучит его рыночный потенциал.
"Роснефть" в ближайшее время не планирует отказываться от бренда "Башнефть", но в долгосрочной перспективе изучит его рыночный потенциал, - сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.
Напомним, что глава республики Рустэм Хамитов выразил надежду, что после приватизации "Башнефть" сохранится как отдельный бренд, в том числе потому, что "его хорошо знают в мире".
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