В Башкирии утвердили условия приватизации Башкирской содовой компании

Ольга КОРЗИК

Соответствующий документ подписал премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов.

Фото: trishurupa

Приватизация госпакета акций Башкирской содовой компании (БСК, входит в группу «Башхим») будет проведена путем передачи пакета в качестве вклада в уставный капитал стратегического ОАО, сообщает Коммерсантъ-Башкортостан. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов. Подробности не уточняются.

Республике принадлежит 38,3% акций предприятия. Одним из стратегических акционерных обществ в Башкирии является АО «Региональный фонд».

Минземимущество республики направляло в ФАС России ходатайства на одобрение сделок по приватизации пакета БСК. Ведомство просило у антимонопольного ведомства разрешения на передачу акций в «Региональный фонд» или в АО «Региональные инвестиции». 100% обеих компаний принадлежат министерству земельных и имущественных отношений.

Как сообщили Коммерсанту в ФАС решение будет принято до 26 декабря.

Ранее сообщалось, что одной из причин такого решение могло стать желание перечислять дивиденды компании в Фонд социальных целевых программ при правительстве для дальнейшего финансирования спорта.