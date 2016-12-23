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24 декабря, суббота
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ПУЛЬС
В Башкирии утвердили условия приватизации Башкирской содовой компании// 23.12.2016
Соответствующий документ подписал премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов.
Фото: trishurupa
Приватизация госпакета акций Башкирской содовой компании (БСК, входит в группу «Башхим») будет проведена путем передачи пакета в качестве вклада в уставный капитал стратегического ОАО, сообщает Коммерсантъ-Башкортостан. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов. Подробности не уточняются.
Республике принадлежит 38,3% акций предприятия. Одним из стратегических акционерных обществ в Башкирии является АО «Региональный фонд».
Минземимущество республики направляло в ФАС России ходатайства на одобрение сделок по приватизации пакета БСК. Ведомство просило у антимонопольного ведомства разрешения на передачу акций в «Региональный фонд» или в АО «Региональные инвестиции». 100% обеих компаний принадлежат министерству земельных и имущественных отношений.
Как сообщили Коммерсанту в ФАС решение будет принято до 26 декабря.
Ранее сообщалось, что одной из причин такого решение могло стать желание перечислять дивиденды компании в Фонд социальных целевых программ при правительстве для дальнейшего финансирования спорта.
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