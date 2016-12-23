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ПУЛЬС

В Башкирии не ввели мораторий на продажу регдолей в крупных компаниях

Ольга КОРЗИК // 23.12.2016
Депутаты Курултая отклонили соответствующий законопроект.

В Башкирии не будет введен 3-летний мораторий на продажу госдолей в предприятиях, исключаемых из перечня стратегических. В четверг, 22 декабря, депутаты Госсобрания Башкирии на заседании отклонили соответствующий законопроект, сообщает Интерфакс.

Проект предполагал "особенности приватизации имущества, переданных Российской Федерацией в собственность республики Башкирия на основании специального нормативного акта, а также установление 3-летнего моратория на включение в прогнозный план приватизации госимущества акций стратегических предприятий" после исключения таковых из числа стратегических.

С законопроектом выступил депутат Рамиль Бигнов. По его словам, к такому имуществу можно было отнести 25%-ный пакет акций «Башнефти», который был передан правительству Башкирии из федеральной собственности. Такая норма, по словам Бигнова, могла позволить «минимизировать преднамеренные действия в отношении акционерных обществ и предприятий с целью их приватизации».

Председатель комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развития Рузалия Хисматуллина отметила, что эти ограничения противоречат федеральному законодательству, "поскольку данные полномочия находятся в ведении Российской Федерации". Также эту инициативу, по ее словам, не поддержало правителство региона.

Напомним, что глава республики Рустэм Хамитов неоднократно заявлял о том, что республиканский пакет акций «Башнефти» продан не будет.

 

 

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