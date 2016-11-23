|
23 ноября, среда
|
ПУЛЬС
Завтра совет директоров «Башнефти» рассмотрит оферту «Роснефти»// 23.11.2016
Обязательное предложение о приобретении обыкновенных акций «Башнефти» у миноритарных акционеров «Роснефть» направила 15 ноября.
Фото: Кристина Дейнеко
Завтра, 24 ноября, совет директоров «Башннефти» рассмотрит предложение "Роснефти" по покупке ценных бумаг компании, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании.
В сообщении компании отмечается, что будет рассмотрен вопрос "о принятии рекомендаций для акционеров "Башнефти" в отношении поступившего обязательного предложения "Роснефти" о приобретении эмиссионных ценных бумаг общества".
Напомним, что обязательное предложение о приобретении обыкновенных акций «Башнефти» у миноритарных акционеров Роснефть направила 15 ноября. Предложение «Роснефти» составило 3706,41 руб. за акцию. Всего компания может выкупить 55,466 млн акций «Башнефти». Принять решение необходимо в течение 76 дней.
В середине октября "Роснефть" закрыла сделку по покупке у государства 50,08% акций "Башнефти" за 329,7 млрд руб., еще 25% плюс одна акция находятся в собственности Башкирии.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
23.11.2016 // ХРОНОГРАФ
В Уфе проходит финал 15-го юбилейного конкурса «ТЭФИ – Регион»
23.11.2016 // ПУЛЬС
Завтра совет директоров «Башнефти» рассмотрит оферту «Роснефти»
23.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Ивановской области отметили 100-летие Михаила Дудина, друга Мустая Карима
23.11.2016 // ПУЛЬС
На пристрой к онкодиспансеру в Уфе потрятят более 1,6 миллиарда
22.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Бывшего вице-мэра Уфы Владислава Никитина будут судить за аферу с землей
22.11.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии в этом году будет больше распространен гонконгский грипп
22.11.2016 // ХРОНОГРАФ
Вахтовики из Башкирии провалились под лед в Коми
22.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Уфа узнает своих героев
5-Я КОЛОНКА
Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте