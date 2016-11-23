На пристрой к онкодиспансеру в Уфе потрятят более 1,6 миллиарда

Ольга КОРЗИК

Завершить строительство должны к июлю 2019 года.

Фото: votezde.ru

Министерство здравоохранения Башкирии объявило аукцион аукциона по строительству пристроя к существующему хирургическому корпусу республиканского онкодиспансера. Он расположен по адресу проспект Октября, 73/1 в Уфе. Сообщение о проведении тендера опубликовано на официальном сайте госзакупок.

Как следует из технического задания, пристрой должен быть девятиэтажным. Его общая площадь составит 20,73 тысяч квадратных метра. Здесь должна разместится больница на 240 коек, а также поликлиника, которая предусматривает прием 450 человек в одну смену.

Завершить строительство планируется к июлю 2019 года.

Начальная цена контракта составляет 1,62 миллиарда рублей. Источник финансирования – бюджет республики.

В цену контракта входит строительно-монтажные, пусконаладочные работы, а также обеспечение пристроя оборудованием.

В документации оговаривается, что министерство планирует рассчитаться за проект в рассрочку: 30 процентов от стоимости выполнения комплекса работ будет выплачено в течение 30-ти дней с момента заключения контракта. Остальное будет выплачено в течение трех лет равными платежами.

Подрядчик будет отобран на аукционе 12 декабря.