|
23 ноября, среда
|
ПУЛЬС
На пристрой к онкодиспансеру в Уфе потрятят более 1,6 миллиарда// 23.11.2016
Завершить строительство должны к июлю 2019 года.
Фото: votezde.ru
Министерство здравоохранения Башкирии объявило аукцион аукциона по строительству пристроя к существующему хирургическому корпусу республиканского онкодиспансера. Он расположен по адресу проспект Октября, 73/1 в Уфе. Сообщение о проведении тендера опубликовано на официальном сайте госзакупок.
Как следует из технического задания, пристрой должен быть девятиэтажным. Его общая площадь составит 20,73 тысяч квадратных метра. Здесь должна разместится больница на 240 коек, а также поликлиника, которая предусматривает прием 450 человек в одну смену.
Завершить строительство планируется к июлю 2019 года.
Начальная цена контракта составляет 1,62 миллиарда рублей. Источник финансирования – бюджет республики.
В цену контракта входит строительно-монтажные, пусконаладочные работы, а также обеспечение пристроя оборудованием.
В документации оговаривается, что министерство планирует рассчитаться за проект в рассрочку: 30 процентов от стоимости выполнения комплекса работ будет выплачено в течение 30-ти дней с момента заключения контракта. Остальное будет выплачено в течение трех лет равными платежами.
Подрядчик будет отобран на аукционе 12 декабря.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
23.11.2016 // ХРОНОГРАФ
В Уфе проходит финал 15-го юбилейного конкурса «ТЭФИ – Регион»
23.11.2016 // ПУЛЬС
Завтра совет директоров «Башнефти» рассмотрит оферту «Роснефти»
23.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Ивановской области отметили 100-летие Михаила Дудина, друга Мустая Карима
23.11.2016 // ПУЛЬС
На пристрой к онкодиспансеру в Уфе потрятят более 1,6 миллиарда
22.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Бывшего вице-мэра Уфы Владислава Никитина будут судить за аферу с землей
22.11.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии в этом году будет больше распространен гонконгский грипп
22.11.2016 // ХРОНОГРАФ
Вахтовики из Башкирии провалились под лед в Коми
22.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Уфа узнает своих героев
5-Я КОЛОНКА
Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте