В Башкирии тепличный комбинат «Янаульский» продают за 55 миллионов

Ольга КОРЗИК

Торги назначены на 23 декабря.

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии назначило на 23 декабря торги по продаже 100% ООО Тепличный комбинат «Янаульский». Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства. Начальная цена лота – 55,09 млн руб.

Предприятие расположено в селе Кисак-Каин Янаульского района Башкирии. Комбинат занимается выращиванием овощей. Здесь трудятся 64 человека.

Уставный капитал 42,36 млн руб.

В собственности комбината находятся объекты недвижимости общей площадью 38,41 тыс. кв. м., в том числе теплица, здание управления, столовая, склад и т.д. Общая площадь земельного участка под объектами недвижимости – 171,7 тыс. кв. м. Обременения на объекты недвижимости не наложены.