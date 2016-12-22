Перечень инвестпроектов Башкирии пополнился проектом по производству авиационного бензина

Ольга КОРЗИК

Общая сумма инвестиций составит 413 млн рублей.

Министерство экономического развития РБ включило в перечень инвестиционных проектов Башкирии проект компании ООО «Стерлитамакский нефтехимический завод» по производству авиационного бензина AVGAS 100LL. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Предприятие претендует на получение государственной поддержки в виде налоговых льгот, - следует из сообщения пресс-службы.

Проект подразумевает выпуск 8000 тонн бензина в год. Общая сумма инвестиций оценивается в 413 млн руб.

- Реализация проекта обусловлена необходимостью импортозамещения продуктов малотоннажной химии, выпуск авиационного бензина позволит заменить импортные аналоги на внутреннем рынке и стать республиканскому заводу первым российским производителем, - отмечается в сообщении.

«СНХЗ» - единственное предприятие в России и СНГ по выпуску фенольных антиоксидантов, входит в Группу компаний «ТАУ».