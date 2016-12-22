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ПУЛЬС

В Башкирии за капитальный ремонт не платят 130 тысяч человек

Константин КЛИМОВ // 22.12.2016
Самые злостные неплательщики живут в Салаватском районе.

В Башкирии платят за капитальный ремонт лишь 90% собственников жилья, эти цифры сегодня озвучил глава Регионального оператора капитального ремонта Борис Герасимов. Оставшиеся 10% - это примерно 130 тысяч должников.

- В этом году мы на капитальный ремонт собрали 2,7 млрд рублей, на эти деньги отремонтировано 1202 дома. По собираемости за капитальный ремонт мы на 15 месте по России, в тех регионах где показатель выше, плата за капитальный ремонт внесена в общую платёжную квитанцию, им в этом плане работать легче, мы тоже к этому придём, - рассказал Борис Герасимов на пресс-конференции, посвящённой итогам года.

При этом он отметил, что 130 тысяч должников - это те люди, долг которых превысил шесть тысяч рублей, общая сумма задолженности около 250 миллионов. По словам Герасимова, единственный способ бороться с неплательщиками - это обращение в суд.

На последнем месте рейтинга неплательщиков Салаватский район, там собираемость лишь 64%, совсем рядом Баймакский – 69%. В числе лидеров по сборам - жители Ермекеевского района. Там исправно платят 99,1% собственников жилья.

- Сколько район собрал денег на капитальный ремонт, на такую сумму и будут проведены работы. Деньги с разных муниципалитетов не смешиваются, не будет такого, что за жителей Салаватского района, будут платить, например, уфимцы, - уточнил Борис Герасимов. 

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