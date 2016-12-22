|
22 декабря, четверг
|
ПУЛЬС
В Башкирии за капитальный ремонт не платят 130 тысяч человек// 22.12.2016
Самые злостные неплательщики живут в Салаватском районе.
В Башкирии платят за капитальный ремонт лишь 90% собственников жилья, эти цифры сегодня озвучил глава Регионального оператора капитального ремонта Борис Герасимов. Оставшиеся 10% - это примерно 130 тысяч должников.
- В этом году мы на капитальный ремонт собрали 2,7 млрд рублей, на эти деньги отремонтировано 1202 дома. По собираемости за капитальный ремонт мы на 15 месте по России, в тех регионах где показатель выше, плата за капитальный ремонт внесена в общую платёжную квитанцию, им в этом плане работать легче, мы тоже к этому придём, - рассказал Борис Герасимов на пресс-конференции, посвящённой итогам года.
При этом он отметил, что 130 тысяч должников - это те люди, долг которых превысил шесть тысяч рублей, общая сумма задолженности около 250 миллионов. По словам Герасимова, единственный способ бороться с неплательщиками - это обращение в суд.
На последнем месте рейтинга неплательщиков Салаватский район, там собираемость лишь 64%, совсем рядом Баймакский – 69%. В числе лидеров по сборам - жители Ермекеевского района. Там исправно платят 99,1% собственников жилья.
- Сколько район собрал денег на капитальный ремонт, на такую сумму и будут проведены работы. Деньги с разных муниципалитетов не смешиваются, не будет такого, что за жителей Салаватского района, будут платить, например, уфимцы, - уточнил Борис Герасимов.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
22.12.2016 // ПЕРСОНА
Главе Башкирии разрешили войти в совет директоров «Башнефти»
22.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Глава Башкирии встретился с олимпийцами и паралимпийцами
22.12.2016 // СПОРТ
Вратаря «Уфы» Андрея Лунева оценили в 3,5 миллиона евро
22.12.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Кто поможет маме-дракону
22.12.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Правосудие или судилище?
22.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Депутаты Госсобрания Башкирии приняли скандальный земельный закон
22.12.2016 // ХРОНОГРАФ
В Башкирии введена в эксплуатацию подстанция «Зубово»
22.12.2016 // ПУЛЬС
Роснефть направила в антимонопольную службу ходатайство о покупке «Таргина»
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте