Стратегию социально-экономического развития Башкирии до 2030 года представят в следующем году

Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов.

Фото: пресс-служба главы РБ

Окончательный текст Стратегии социально-экономического развития Башкирии должен быть сформирован к апрелю 2017 года. Об этом на заседании правительства республики 21 декабря сообщил премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов.

По его словам, сценарные условия социально-экономического развития республики, учитывающие сценарии развития РФ на 2017-2019 годы, сформированы на основе анализа показателей и тенденций развития региона за последние пять лет. Кроме этого, учитывались экспертные оценки различных специалистов и ведомств.

В настоящее время разработаны три варианта прогноза развития республики на долгосрочный период. За основу планируется взять вариант «в соответствии с которым темпы экономического роста отвечают глобальным задачам, поставленным Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным».

С помощью стратегии планируется увеличить в три раза валовый региональный продукт на душу населения. Кроме этого, целевыми показателями определены производительность труда, инвестиции на душу населения, рост продукции сельского хозяйства.

– Экономический рост и развитие реального сектора невозможны без активной инвестиционной деятельности. Объём инвестиций в основной капитал предполагается повысить до 304 тысяч рублей на человека. По этому показателю в 2014 году мы были 49-ми, в 2030 году планируем войти в 15 ведущих регионов, - сказал господин Марданов.

Премьер-министром также озвучены отраслевые ориентиры по укреплению человеческого потенциала, эффективности госуправления и сбалансированности развития территорий.

По словам Рустэма Марданова, в начале 2017 года начнется обсуждение основных положений стратегии.