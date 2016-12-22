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ПУЛЬС

Роснефть направила в антимонопольную службу ходатайство о покупке «Таргина»

Ольга КОРЗИК // 22.12.2016
В настоящее время оно находится в стадии рассмотрения.

Компания «Роснефть» направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России ходотайство о покупке нефтесервисной компании «Таргин» у АФК «Системы», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- Ходатайство поступило 15 декабря. Сейчас находится в стадии рассмотрения, - следует из сообщения пресс-службы ФАС.

Источники ТАСС рассказали, что в настоящее время сделка уже находится на финальной стадии и будет завершена в ближайшее время.

Как напоминает ТАСС, в 2013 году АФК «Система» купила у «Башнефти» ряд сервисных активов, которые были объединены в группу «Таргин». Глава Роснефти Игорь Сечин после покупки контрольного пакета акций «Башнефти» заявлял, что "есть подрядчики, которые были выведены из состава "Башнефти" при оценке этих активов в 8 млрд руб., выведены почему-то были за 4 млрд руб.". Тогда представитель АФК "Система" в свою очередь ответил на это, что АФК "Система" приобретала сервисные активы у "Башнефти" по рыночной цене, определенной независимым оценщиком.

12 октября "Роснефть" закрыла сделку по приобретению 50,08% акций "Башнефти" за 329,69 млрд руб.

«Таргин» занимается бурением, капитальным и текущим ремонтом скважин, проектированием, производством и модернизацией нефтепромыслового оборудования и т.д.

Компания работает в основных нефтегазоносных регионах РФ, таких как: Ненецкий автономный округ (НАО), Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Республика Башкортостан, Самарская, Оренбургская, Томская, Иркутская и Тюменская области.

 

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