В Башкирии сокращается количество выданных разрешений на строительство жилья

Ольга КОРЗИК

Об этом рассказал заместитель председателя госкомитета по строительству и архитектуре РБ Егор Родин.

В Башкирии снижается количество выданных разрешений на строительство жилья, сообщил на круглом столе в «Комсомольской правде» заместитель председателя госкомитета по строительству и архитектуре РБ Егор Родин.

- Снижается общая деловая активность на рынке жилищного строительства, это фиксируется по количеству разрешений, выдаваемых на строительство жилья. В 2015 году общее количество снизилось по отношению к 2014 году на 9%, к 2015 году – 10%, - рассказал он.

По его данным, в 2014 году было выдано 17,98 тыс. разрешений на строительство жилья, в 2015 – 16,14 тыс., на 1 октября 2016 – 10,95 тыс.

Он отметил, что в случае прекращения с 1 января 2017 года федеральной программы по субсидированию процентной ставки «наступит небольшой период спада по спросу на жилищное строительство».

- Если раньше политика, проводимая как федеральным центром, так и правительством республики по стимулированию развития жилищного строительства, по подготовке в части инженерной инфраструктуры земельных участков ежегодно наращивалась, то в последние два года объем инвестиций в этом направлении упал в два-три раза, - сказал он.

Таким образом, по его словам, строительство тех объектов, разрешение на которые было получено "в ранние периоды" завершаеттся, и в ближайщие "год-полтора будут показывать отрицательный результат на рынке жилищного строительства".

Основной причиной того, что застройщики не обращаются за разрешениями, по его данным, является «неуверенность инвестора в будущем дне».

- Сегодня мы видим нестабильную ситуацию как на рынке всей РФ, так и на рынке республики, поэтому инвесторы заняли выжидательную позицию, - сказал он.

Также в число причин он включил проблемы с получением кредитов застройщиками и снижение реальных доходов населения.

По его словам, трудности с площадками в Башкирии испытывает только Уфа.

- По наличию площадок только Уфа испытывает какие-то трудности с инженерно-обеспеченными площадками, потому что в других районах республики стоят целые дома, где продано всего 5-10 квартир, - сказал он. - Уфа столкнулась с этой проблемой. Есть большая территория Забелья, вся территория Демы. Только там есть проблема по сетям водоснабжения и водоотведения. На эти цели необходимо около 6-7 млрд. руб. За счет государства построить. Если бы это было решено, то был запущен старт для освоения этой площадки, но сегодня нет средств.