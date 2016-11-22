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22 ноября, вторник
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ПУЛЬС
Информсистема ЖКХ в Башкирии заработает на полную мощность в 2017 году// 22.11.2016
На сегодня заполняемость отдельных разделов составляет в среднем 80 процентов.
Информационная система ЖКХ планируется полностью сдать в эксплуатацию в следующем году. Такие планы озвучил сегодня на пресс-конференции депутат Госдумы от Башкирии Павел Качкаев.
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