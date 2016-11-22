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ПУЛЬС

Информсистема ЖКХ в Башкирии заработает на полную мощность в 2017 году

Наталья КУЗНЕЦОВА // 22.11.2016
На сегодня заполняемость отдельных разделов составляет в среднем 80 процентов.

Информационная система ЖКХ планируется полностью сдать в эксплуатацию в следующем году. Такие планы озвучил сегодня на пресс-конференции депутат Госдумы от Башкирии Павел Качкаев.
На сегодня регистрацию в системе прошли 89,8 процента управляющих организаций, более 87 процентов поставщиков ресурсов. По многоквартирным домам информация представлена на 100 процентов, по частным - на 65,9 процента. Также в системе представлены 895 администраций городов и районов и восемь региональных министерств.
- Система очень сложная, потому что здесь и тарифы, и концессионные соглашения и аварийка, все должно быть видно, - отметил в беседе с журналистами Павел Качкаев. - Но отступать никто не собирается, и, я думаю, в 2017 году система заработает. Всем нам тогда, думаю, будет проще, по крайней мере мы избавимся от бумажной волокиты.
Напомним, государственная информационная система ЖКХ создаеися в соответствии с ФЗ-209 от 21 июля 2014 года.

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