22 ноября, вторник
ПУЛЬС

Башкирия стала одним из лидеров в России по росту тарифов в 2017 году

// 22.11.2016
В регионе в следующем году рост тарифов составит 5,8%.

Фото: Кристина Дейнеко

Башкирия стала одним из лидеров среди регионов России по росту тарифов на коммунальные услуги, сообщает ТАСС. Правительство России утвердило индексацию тарифов на следующий год. Документ опубликован на официальном портале правовой информации республики. Изменения вступят в силу 1 июля 2017 года.

Как следует из документа, в Башкирии тарифы вырастут на 5,8%. Лидером стала Москва, где коммунальные услуги станут дороже на 7%, далее - Санкт-Петербург, Камчатка, Якутия. Там индексация составит 6%. В Кемеровской области тарифы станут дороже на 5,9%.

Наименьшая индексация произойдет в Северной Осетии - 2,5%, Кабардино-Балкарии - 3,3%, Дагестане - 3,3%, Карачаево-Черкессии, Чечне и Адыгее - 3,4%.

На Чукотке, Сахалине, а также в Тамбовской, Тверской, Калужской, Курской, Мурманской, Белгородской областях тарифы также вырастут на 3,4%.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПУЛЬС

22.11.2016
Информсистема ЖКХ в Башкирии заработает на полную мощность в 2017 году
На сегодня заполняемость отдельных разделов составляет в среднем 80 процентов.

21.11.2016
Жители Башкирии переплатили 40 миллионов рублей за коммунальные услуги
По итогам проверок был произведен перерасчет на эту сумму

20.11.2016
Вице-премьер Башкирии рассказал, почему в Башкирии плохие дороги
Он пообещал, что следующей весной ситуация с размытыми дорогами не повторится.

20.11.2016
Глава ВТБ: Сделка по продаже «Башнефти» очень выгодна государству
Об этом Андрей Костин сказал в эфире телеканала «Россия-24».

18.11.2016
Башкирия опередила всех в России по объему микрозаймов
За 9 месяцев этого года жители республики оформили микрозаймов на 6,1 млрд рублей.

18.11.2016
Регионы в России будут больше зарабатывать на алкоголе
Закон принят сегодня на заседании парламента.

18.11.2016
Власти Башкирии утвердили проект моста через Белую в Уфе
Постановление подписал Рустэм Марданов.

18.11.2016
«Роснефть» получила право распоряжаться акциями «Уфаоргсинтеза»
Основание для этого вступило в силу 15 ноября.

18.11.2016
В Башкирии на борьбу с африканской чумой свиней выделят более 400 миллионов
Власти региона утвердили государственную целевую программу.

18.11.2016
В приватизации "Башнефти" могла принять участие Белоруссия - Лукашенко

Об этом президент Белоруссии рассказал журналистам.

18.11.2016
В Башкирию в 2017 году разрешено приехать почти трем тысячам иностранцев
Это на 23% меньше - по сравнению с 2016 годом.

17.11.2016
Пассажиров будут страховать по-другому
Центробанк порекомендовал изменить тарифы, разбираемся в последствиях.

17.11.2016
Стало известно, сколько нужно копить на квартиру в Уфе, работая в Москве
По данным экспертов, копить придется больше четырех лет.

17.11.2016
Башкирия на 51 месте в России по доступности ипотеки
Средняя цена на 1 кв. м. на вторичном рынке – 48,19 тыс. рублей.

17.11.2016
В Башкирии выросли цены на алкоголь и сигареты
Однако коньяк незначительно подешевел.

17.11.2016
Мусоровозы оснастят спутниковой навигацией
Правительство России утвердило правила обращения с твердыми коммунальными отходами.

17.11.2016
В Уфе может появиться железная дорога в аэропорт
Такие планы есть в Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Уфимской агломерации 2017-2025.

5-Я КОЛОНКА

Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.

ФОТОФАКТ
В одном из дворов Черниковке дорогу раскопали и засыпали землей

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"