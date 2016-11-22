Башкирия стала одним из лидеров в России по росту тарифов в 2017 году

В регионе в следующем году рост тарифов составит 5,8%.

Фото: Кристина Дейнеко

Башкирия стала одним из лидеров среди регионов России по росту тарифов на коммунальные услуги, сообщает ТАСС. Правительство России утвердило индексацию тарифов на следующий год. Документ опубликован на официальном портале правовой информации республики. Изменения вступят в силу 1 июля 2017 года.

Как следует из документа, в Башкирии тарифы вырастут на 5,8%. Лидером стала Москва, где коммунальные услуги станут дороже на 7%, далее - Санкт-Петербург, Камчатка, Якутия. Там индексация составит 6%. В Кемеровской области тарифы станут дороже на 5,9%.

Наименьшая индексация произойдет в Северной Осетии - 2,5%, Кабардино-Балкарии - 3,3%, Дагестане - 3,3%, Карачаево-Черкессии, Чечне и Адыгее - 3,4%.

На Чукотке, Сахалине, а также в Тамбовской, Тверской, Калужской, Курской, Мурманской, Белгородской областях тарифы также вырастут на 3,4%.