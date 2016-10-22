|
22 октября, суббота
|
ПУЛЬС
«Башнефть» размещает биржевые облигации на 5 миллиардов рублей// 22.10.2016
Выплата доходов по обязательствам будет производится в безналичном порядке до октября 2022 года
«Башнефть» объявила о размещении 27 октября 2016 года биржевых облигаций серии БО-09 объемом 5 млрд рублей с погашением в 2022 году, сообщает пресс-служба компании.
По открытой подписке будет размещено 5 млн облигаций по номинальной стоимости 1 тыс. рублей. Выплата доходов по обязательствам будет производится в безналичном порядке до октября 2022 года, предусматривается досрочное погашение как владельцами, так и «Башнефтью».
Напомним, что в мае текущего года нефтяная компания выкупила 100% биржевых облигаций серий БО-04 и БО-07 на общую сумму 10 млрд рублей. По каждой из серий "Башнефть" выкупила по 5 млн биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
22.10.2016 // ПУЛЬС
«Башнефть» размещает биржевые облигации на 5 миллиардов рублей
22.10.2016 // ХРОНОГРАФ
Волк стал официальным талисманом чемпионата мира по футболу - 2018
22.10.2016 // СПОРТ
«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» в серии буллитов
21.10.2016 // ПУЛЬС
Структура Игоря Сечина покупает энергосбытовую компанию Башкирии
21.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Странная проверка ЦИК: в Уфе не могут посмотреть видео с выборов
21.10.2016 // ПЕРСОНА
Тимербулат Каримов: Главный посыл творчества Мустая Карима – любовь
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева простилась с Виталием Мухаметзяновым.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте