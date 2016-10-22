«Башнефть» размещает биржевые облигации на 5 миллиардов рублей

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Выплата доходов по обязательствам будет производится в безналичном порядке до октября 2022 года

«Башнефть» объявила о размещении 27 октября 2016 года биржевых облигаций серии БО-09 объемом 5 млрд рублей с погашением в 2022 году, сообщает пресс-служба компании.

По открытой подписке будет размещено 5 млн облигаций по номинальной стоимости 1 тыс. рублей. Выплата доходов по обязательствам будет производится в безналичном порядке до октября 2022 года, предусматривается досрочное погашение как владельцами, так и «Башнефтью».

Напомним, что в мае текущего года нефтяная компания выкупила 100% биржевых облигаций серий БО-04 и БО-07 на общую сумму 10 млрд рублей. По каждой из серий "Башнефть" выкупила по 5 млн биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей.