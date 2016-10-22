В России вводится «налог на тунеядство»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Его сумма может составит 20 тысяч рублей в год

В России в скором времени может появиться новый налог. Сбор в фонд обязательного медицинского страхования для трудоспособных, но официально не работающих лиц может составить 20 тысяч рублей в год. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сообщает ТАСС.

- Мы хотим выявить тех, у кого есть доходы, но они ничего не платят, ни в чем не участвуют. Мне кажется, 20 тысяч - это нормально, маловато даже, - сказал министр. - Давайте исходить из того, что человек легально работает, когда он заплатил подоходный налог. За год, если считать его с МРОТ, сумма составит 11 700 рублей. Если человек «в тени», за него взнос в фонд ОМС платит субъект РФ. В среднем в регионах - 8-9 тысяч. Итого 20 тысяч в год, для начала.

По его словам, сбор должен взиматься только с граждан трудоспособного возраста.