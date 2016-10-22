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ПУЛЬС
В России вводится «налог на тунеядство»// 22.10.2016
Его сумма может составит 20 тысяч рублей в год
В России в скором времени может появиться новый налог. Сбор в фонд обязательного медицинского страхования для трудоспособных, но официально не работающих лиц может составить 20 тысяч рублей в год. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сообщает ТАСС.
По его словам, сбор должен взиматься только с граждан трудоспособного возраста.
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