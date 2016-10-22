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ПУЛЬС

Доля «Роснефти» на мировом рынке после покупки "Башнефти" выросла до 5,4%

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 22.10.2016
Об этом сообщил руководитель нефтяной компании Игорь Сечин

- За последние десять лет наша доля на рынке нефти по выросла с 1,9% до 4,9%, а после приобретения «Башнефти» - до 5,4%", - отметил Игор Сечин.

Глава Роснефти также подчеркнул, что «в отличие от некоторых конкурентов, которые наращивают долю с помощью демпинга,компания расширяет свое присутствие, устанавливая партнерские отношения и создавая совместные предприятия с ключевыми потребителями нефти», сообщает ТАСС. 

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