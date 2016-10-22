Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Об этом сообщил руководитель нефтяной компании Игорь Сечин

- За последние десять лет наша доля на рынке нефти по выросла с 1,9% до 4,9%, а после приобретения «Башнефти» - до 5,4%", - отметил Игор Сечин.

Глава Роснефти также подчеркнул, что «в отличие от некоторых конкурентов, которые наращивают долю с помощью демпинга,компания расширяет свое присутствие, устанавливая партнерские отношения и создавая совместные предприятия с ключевыми потребителями нефти», сообщает ТАСС.