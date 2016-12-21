По итогам слушаний бюджет Уфы увеличен на 31 миллион рублей

Наталья КУЗНЕЦОВА

Всего поддержано шесть предложение граждан, еще три будут рассмотрены по итогам первого квартала следующего года

Фото: Наталья Кузнецова

По итогам публичных слушаний городской бюджет был увеличен на 30,9 миллиона рублей, поддержано шесть предложений граждан. Об этом сообщил сегодня на заседании горсовета Уфы председатель комиссии по бюджету, финансам и налогам Павел Васильев. Всего от жителей города поступило 35 предложений.

- В основном деньги выделены на строительство сети уличного освещения, благоустройства села Нагаево, - сообщил Васильев депутатам. - Также на продолжение строительства водопровода в Демском районе, ремонт канатной дороги в районе остановки «Трамплин».

Еще три предложения, по словам Васильева, будут рассмотрены по итогам первого квартала следующего года. Это дополнительное финансирование ремонта библиотеки в микрорайоне Инорс, проект нового здания детской художественной школы и проведение профилактики сохранения и укрепления здоровья граждан.