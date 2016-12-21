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21 декабря, среда
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ПУЛЬС
Бюджет Уфы на 2017 год спланирован без дефицита// 21.12.2016
Основные расходы связаны с социальной сферой
Фото: Наталья Кузнецова
Сегодня на заседании горсовета депутаты утвердили проект бюджета на следующий год. Впервые за много лет он спланирован без дефицита: доходы и расходы составили по 19,39 миллиарда рублей.
Больше всего в структуре бюджета запланировано безвозмездных поступлений - 8,56 миллиарда рублей. Сбор налогов на доходы физлиц принесет городской казне 4,11 миллиарда, налога на совокупный доход - 1,17 миллиарда, доходы от продажи активов - 1,13 миллиарда.
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