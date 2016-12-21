Бюджет Уфы на 2017 год спланирован без дефицита

Наталья КУЗНЕЦОВА

Основные расходы связаны с социальной сферой

Фото: Наталья Кузнецова

Сегодня на заседании горсовета депутаты утвердили проект бюджета на следующий год. Впервые за много лет он спланирован без дефицита: доходы и расходы составили по 19,39 миллиарда рублей.

Больше всего в структуре бюджета запланировано безвозмездных поступлений - 8,56 миллиарда рублей. Сбор налогов на доходы физлиц принесет городской казне 4,11 миллиарда, налога на совокупный доход - 1,17 миллиарда, доходы от продажи активов - 1,13 миллиарда.

Расходы, как и в прежние голы, в основном уйдут на социалку. На образование заложено 9,12 миллиарда, на ЖКХ -3,96 миллиарда, на национальную экономику - 1,98 миллиарда, на общегосударственные вопросы - более миллиарда рублей.