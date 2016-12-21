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21 декабря, среда
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ПУЛЬС
"Башнефть" предоставит "Роснефти" заем на 50 млрд рублей// 21.12.2016
Он рассчитан на 5 лет
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Нефтяная компания «Башнефть», которая в октябре стало дочерней компанией «Роснефти», предоставит ей заем на 50 млрд рублей, сообщает ТАСС
- Предоставление ПАО АНК «Башнефть» (заимодавец) ПАО «НК "Роснефтб» (заемщик) процентного займа на сумму 50 млрд руб. сроком на 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 82,5 млрд руб", - сообщается в материалах.
В самой «Роснефти» агентству не стали комментировать данную информацию
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