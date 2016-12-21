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21 декабря, среда
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ПУЛЬС
Хамитов: На развитие будет направлено около 40 миллиардов рублей// 21.12.2016
Сумма будет выделена на развитие к 100-летию республики.
Фото: http://glavarb.ru/
Глава республики Рустэм Хамитов сообщил вчера о нацеленности на увеличение бюджетной доходности и отметил колоссальные резервы республики. Годовой план по доходам был выполнен в конце ноября, сообщает пресс-служба главы республики, и «декабрь уже работаем в плюс».
– В ближайшее время будет подписано соглашение на проведение в 2019 году Международных детских игр. Уверен, что и ваши дети будут участвовать в этих соревнованиях. К нам приедут представители 60-70 стран, –заявил Рустэм Хамитов.
Также глава республики сообщил, что на строительство новых школ, детских садов, больниц и т.д. будет направлено около 40 миллиардов рублей:
– Мы будем строить новую поликлинику Республиканской клинической больницы. У нас только по медицине программа более чем на 10 миллиардов рублей.
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