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21 ноября, понедельник
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ПУЛЬС
Жители Башкирии переплатили 40 миллионов рублей за коммунальные услуги// 21.11.2016
По итогам проверок был произведен перерасчет на эту сумму
В ходе инспекционных проверок сотрудниками госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору было обследовано 9902 дома, выявлено 15650 нарушений, по результатам проверок выдано 3485 предписаний, вынесено постановлений о назначении административных штрафов на сумму 22,1 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По результатам выявленных нарушений при начислении платежей за жилое помещение и коммунальные услуги управляющим организациям выдано 730 предписаний о приведении начислений платежей в соответствие с действующим законодательством. Произведен перерасчет гражданам платы за жилое помещение и коммунальные услуги на сумму 40,4 млн.рублей.
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