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ПУЛЬС
Структура Игоря Сечина покупает энергосбытовую компанию Башкирии// 21.10.2016
Интер РАО ЕЭС становится монополистом на энергорынке республики
Основной поставщик электроэнергии в жилые дома республики «Энергосбытовая компания Башкирии» (ЭСКБ) выставлена на продажу. Об этом в ходе Российского энергетического форума заявил генеральный директор «РусГидро» Николай Шульгинов. Напомним, что ЭСКБ принадлежало РусГидро, которое ее купило в 2011 году у АФК «Система» за 5,7 миллиарда рублей. Покупателем энергосбытовой компании Башкирии становится крупнейший энергохолдинг страны Интер РАО ЕЭС (председатель совета директоров и Главный исполнительный директор компании Игорь Сечин)
Можно сказать, что после этой сделки РусГидро, где в свое время работал глава Башкирии Рустэм Хамитов фактически уходить из республики. Отметим, что структура Игоря Сечина уже является владельцем «Башкирской генерирующей компании». БГК - одна из крупнейших региональных энергетических компаний России, владеет значительной базой активов: одной ГРЭС, десятью ТЭЦ, двумя крупными ГЭС, а также объектами малой энергетики.
После покупки «Башнефти» и предстоящей сделки по ЭСКБ весь топливно – энергетический комплекс республики переходит под контроль Игоря Сечина.
Наша справка:
Энергосбытовая компания Башкирии в прошлом году показала выручку в 33, 6 млрд рублей. Чистая прибыль составила 273, 6 млн рублей. В компании работает более 1200 человек.
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