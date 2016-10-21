21 октября, пятница
ПУЛЬС

Рустэм Хамитов: В Башкирии нужно построить ГЭС выше Павловки

Ольга КОРЗИК // 21.10.2016
Об этом глава региона сообщил на Российском энергетическом форуме в Уфе.

В Башкирии необходимо строительство гидроэлектростанции, которая будет выше Павловского водохранилища. Об этом сегодня сообщил журналистам глава региона Рустэм Хамитов.

- Что касается большой гидроэнергетики, то наш республиканский потенциал пока ещё не исчерпан. Напрашивается строительство ГЭС выше Павловского водохранилища, - отметил глава региона.

По его словам, для такого строительства нужны «большие» деньги.

- Речь идёт о десятках миллиардов рублей. «РусГидро» оценивает этот проект уже четвёртый или пятый год, но пока не решается зайти на площадку и начать стройку. А республиканских возможностей недостаточно для того, чтобы построить ГЭС. Вот, пожалуй, всё, что касается потенциала в большой гидроэнергетике, -  заключил он. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПУЛЬС

21.10.2016
Структура Игоря Сечина покупает энергосбытовую компанию Башкирии
Интер РАО ЕЭС становится монополистом на энергорынке республики

21.10.2016
Министр энергетики России назвал Уфу столицей инноваций
В республике производится высокотехнологичное оборудование для отрасли

21.10.2016
Хамитов: Мы не обсуждали с «Роснефтью» продажу блокпакета акций «Башнефти»
Об этом рассказал глава региона на Энергетическом форуме в Уфе.

21.10.2016
Рустэм Хамитов: В совете директоров «Башнефти» будут и представители Башкирии
По его словам, маловероятна и оптимизация кадров нефтяной компании.

21.10.2016
В Башкирии стали чаще выдавать автокредиты
В третьем квартале в республике в кредит купили 11 тысяч автомобилей.

21.10.2016
Рустэм Хамитов: Башкирии не хватает энергомощностей
Это становится причиной приостоновки инвестпроектов

21.10.2016
Из «Башнефти» вывели активы на 8 миллиардов – Сечин
В АФК «Системе» заявили, что активы были куплены по рыночной цене.

20.10.2016
В Уфе возобновляется движение троллейбусов
МУЭТ договорился с энергетиками о погашении задолженности.

20.10.2016
В Башкирии более тысячи человек подали заявления о банкротстве
По закону банкротом можно признать человека, если его долг превышает полмиллиона рублей.

20.10.2016
«Роснефть» и правительство Башкирии подпишут глобальное соглашение
«Башнефть» сохранит все свои обязательства перед республикой.

20.10.2016
Рустэм Хамитов: Судьба пакета Башкирии в «Башнефти» с Сечиным не обсуждалась
Глава республики прокомментировал итоги встречи с главой «Роснефти».

20.10.2016
На доработку транспортной стратегии Башкирии выделят 15 миллионов
Это больше, чем стоимость первоначального проекта.

20.10.2016
В Уфе на оформление ледовых городков потратят более 15 миллионов
Сделать городки необходимо до 25 декабря.

20.10.2016
Завтра в «Башнефти» изберут новых топ-менеджеров
На 21 октября назначен совет директоров компании.

19.10.2016
В Башкирии вырос индекс промышленного производства
По этому показателю республика поднялась на седьмое место в России.

19.10.2016
Кудрин: Приватизации «Башнефти» не было
Бывший министр финансов прокомментировал «удочерение» «Башнефти».

19.10.2016
В Башкирии номинальные расходы выросли, но реальные упали
Башкортостанстат опубликовал данные за 8 месяцев года.

19.10.2016
Украина ввела санкции против «Башнефти»
Это связывают с тем, что компанию купила «Роснефть».

18.10.2016
В Башкирии через систему «единого агента» продано более 4 тысяч полисов ОСАГО
В правительстве региона отметили снижение количества жалоб граждан по этой проблеме.


5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева простилась с Виталием Мухаметзяновым.
ФОТОФАКТ
Фотофакт: В центре Уфы горит частный дом

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"