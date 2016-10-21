Рустэм Хамитов: В Башкирии нужно построить ГЭС выше Павловки

Ольга КОРЗИК

Об этом глава региона сообщил на Российском энергетическом форуме в Уфе.

В Башкирии необходимо строительство гидроэлектростанции, которая будет выше Павловского водохранилища. Об этом сегодня сообщил журналистам глава региона Рустэм Хамитов.

- Что касается большой гидроэнергетики, то наш республиканский потенциал пока ещё не исчерпан. Напрашивается строительство ГЭС выше Павловского водохранилища, - отметил глава региона.

По его словам, для такого строительства нужны «большие» деньги.