21 октября, пятница
ПУЛЬС

Министр энергетики России назвал Уфу столицей инноваций

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 21.10.2016
В республике производится высокотехнологичное оборудование для отрасли

Сегодня в Уфе завершает свою работу Российский энергетический форум. Федеральный министр энергетики Александр Новак назвал Уфу столицей инноваций в этой отрасли.

- Республика славится не только добычей нефти, но и производством высокотехнологичного оборудования для нефтегазовой отрасли и электроэнергетики. Это не пустые слова. Они основаны именно на том, что здесь делается, — заявил Александр Новак.

По мнению главы Минэнерго России, инновации в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике являются неизбежным процессом, а возобновляемая энергетика с каждым годом «будет занимать всё большую и большую долю» на рынке.

В России до 2024 года на оптовый рынок электроэнергии и мощности будут выведены 1,5 ГВт солнечной и 3,6 ГВт ветровой генерации.

- Возобновляемая энергетика (ВИЭ) имеет огромный потенциал в энергодефицитных регионах и изолированных территориях, где отсутствует возможность подключения к централизованному энергоснабжению и стоимость киловатт-часа традиционной генерации слишком высока для потребителей. Кроме того, развитие ВИЭ – это общемировой тренд, и мы должны стремиться формировать его, - сказал Александр Новак.

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПУЛЬС

21.10.2016
Хамитов: Мы не обсуждали с «Роснефтью» продажу блокпакета акций «Башнефти»
Об этом рассказал глава региона на Энергетическом форуме в Уфе.

21.10.2016
Рустэм Хамитов: В совете директоров «Башнефти» будут и представители Башкирии
По его словам, маловероятна и оптимизация кадров нефтяной компании.

21.10.2016
В Башкирии стали чаще выдавать автокредиты
В третьем квартале в республике в кредит купили 11 тысяч автомобилей.

21.10.2016
Рустэм Хамитов: Башкирии не хватает энергомощностей
Это становится причиной приостоновки инвестпроектов

21.10.2016
Из «Башнефти» вывели активы на 8 миллиардов – Сечин
В АФК «Системе» заявили, что активы были куплены по рыночной цене.

20.10.2016
В Уфе возобновляется движение троллейбусов
МУЭТ договорился с энергетиками о погашении задолженности.

20.10.2016
В Башкирии более тысячи человек подали заявления о банкротстве
По закону банкротом можно признать человека, если его долг превышает полмиллиона рублей.

20.10.2016
«Роснефть» и правительство Башкирии подпишут глобальное соглашение
«Башнефть» сохранит все свои обязательства перед республикой.

20.10.2016
Рустэм Хамитов: Судьба пакета Башкирии в «Башнефти» с Сечиным не обсуждалась
Глава республики прокомментировал итоги встречи с главой «Роснефти».

20.10.2016
На доработку транспортной стратегии Башкирии выделят 15 миллионов
Это больше, чем стоимость первоначального проекта.

20.10.2016
В Уфе на оформление ледовых городков потратят более 15 миллионов
Сделать городки необходимо до 25 декабря.

20.10.2016
Завтра в «Башнефти» изберут новых топ-менеджеров
На 21 октября назначен совет директоров компании.

19.10.2016
В Башкирии вырос индекс промышленного производства
По этому показателю республика поднялась на седьмое место в России.

19.10.2016
Кудрин: Приватизации «Башнефти» не было
Бывший министр финансов прокомментировал «удочерение» «Башнефти».

19.10.2016
В Башкирии номинальные расходы выросли, но реальные упали
Башкортостанстат опубликовал данные за 8 месяцев года.

19.10.2016
Украина ввела санкции против «Башнефти»
Это связывают с тем, что компанию купила «Роснефть».

18.10.2016
В Башкирии через систему «единого агента» продано более 4 тысяч полисов ОСАГО
В правительстве региона отметили снижение количества жалоб граждан по этой проблеме.

18.10.2016
В «Башинформсвязи» - новый состав совета директоров
«Ростелеком» досрочно прекратил полномочия предыдущего.

18.10.2016
Башкирия отдает свою долю в «Соде» Региональному фонду
Правительство региона планирует передать свой пакет акций Башкирской содовой компании.


5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева простилась с Виталием Мухаметзяновым.
ФОТОФАКТ
В Уфе выпал снег

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"