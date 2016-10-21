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21 октября, пятница
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ПУЛЬС
Министр энергетики России назвал Уфу столицей инноваций// 21.10.2016
В республике производится высокотехнологичное оборудование для отрасли
Сегодня в Уфе завершает свою работу Российский энергетический форум. Федеральный министр энергетики Александр Новак назвал Уфу столицей инноваций в этой отрасли.
По мнению главы Минэнерго России, инновации в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике являются неизбежным процессом, а возобновляемая энергетика с каждым годом «будет занимать всё большую и большую долю» на рынке.
В России до 2024 года на оптовый рынок электроэнергии и мощности будут выведены 1,5 ГВт солнечной и 3,6 ГВт ветровой генерации.
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