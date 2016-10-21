Министр энергетики России назвал Уфу столицей инноваций

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В республике производится высокотехнологичное оборудование для отрасли

Сегодня в Уфе завершает свою работу Российский энергетический форум. Федеральный министр энергетики Александр Новак назвал Уфу столицей инноваций в этой отрасли.

- Республика славится не только добычей нефти, но и производством высокотехнологичного оборудования для нефтегазовой отрасли и электроэнергетики. Это не пустые слова. Они основаны именно на том, что здесь делается, — заявил Александр Новак.

По мнению главы Минэнерго России, инновации в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике являются неизбежным процессом, а возобновляемая энергетика с каждым годом «будет занимать всё большую и большую долю» на рынке.

В России до 2024 года на оптовый рынок электроэнергии и мощности будут выведены 1,5 ГВт солнечной и 3,6 ГВт ветровой генерации.