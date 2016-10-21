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ПУЛЬС
Хамитов: Мы не обсуждали с «Роснефтью» продажу блокпакета акций «Башнефти»// 21.10.2016
Об этом рассказал глава региона на Энергетическом форуме в Уфе.
Глава Башкирии Рустэм Хамитов сегодня сказал, что республика не обсуждала с «Роснефтью» продажу своего блокпакета акций «Башнефти», сообщают «РИА Новости».
- Нет, мы об этом речи не вели. Пока, я думаю, такого предложения не будет, - ответил Рустэм Хамитов на вопрос о том, предлагала ли «Роснефть» Башкирии выкупить ее пакет акций. Сегодня он общался с прессой на Энергетическом форуме в Уфе.
Напомним, что минэкономразвития России на прошлой неделе сообщило о завершении сделки по приватизации «Башнефти»: «Роснефть» купила 50,07% акций башкирской нефтекомпании почти за 330 млрд руб.
Президентом компании стал вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин. С ним заключен контракт на 5 лет.
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