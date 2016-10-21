Рустэм Хамитов: В совете директоров «Башнефти» будут и представители Башкирии

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

По его словам, маловероятна и оптимизация кадров нефтяной компании.

Фото: Азат Гиззатуллин

Глава Башкирии пока обдумывает предложение о своем вхождении в совет директоров «Башнефти». Об этом он заявил во время брифинга в рамках Российского энергетического форума. Такое приглашение к нему поступило от руководителя «Роснефти» Игоря Сечина. Глава региона высказал свое мнение и об оптимизации «Башнефти».

- Оптимизация «Башнефти» если и будет, я надеюсь, что ее направят на повышение экономической эффективности работы компании. Оптимизация численности, на мой взгляд, маловероятна. Оптимизационные возможности уже выбраны, — отметил Хамитов. —Мы договариваемся о совместном управлении. Представители нашей республики войдут в Совет директоров. В декабре мы должны подписать соглашение, где будут прописаны условия по совместному управлению.

Внеочередное собрание акционеров «Башнефти» назначено на 16 декабря.