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ПУЛЬС
Рустэм Хамитов: В совете директоров «Башнефти» будут и представители Башкирии// 21.10.2016
По его словам, маловероятна и оптимизация кадров нефтяной компании.
Фото: Азат Гиззатуллин
Глава Башкирии пока обдумывает предложение о своем вхождении в совет директоров «Башнефти». Об этом он заявил во время брифинга в рамках Российского энергетического форума. Такое приглашение к нему поступило от руководителя «Роснефти» Игоря Сечина. Глава региона высказал свое мнение и об оптимизации «Башнефти».
Внеочередное собрание акционеров «Башнефти» назначено на 16 декабря.
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