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21 октября, пятница
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ПУЛЬС
В Башкирии стали чаще выдавать автокредиты// 21.10.2016
В третьем квартале в республике в кредит купили 11 тысяч автомобилей.
Башкирия вошла в ТОП-10 регионов с наибольшими объемами рынка автокредитов в 3 квартале этого года. Рейтинг подготовили аналитическое агентство «Автостат» и Национальное бюро кредитных историй.
Регион занял в этом рейтинге 7-ое место. В республике в третьем квартале было продано 11 тысяч автомобилей в кредит. По сравнению со вторым кварталом этот показатель больше на 11,5% (во втором квартале продано 6,65 тыс автомобилей).
Лидерами рейтинга стали Москва (48,31 тыс автомобилей), Московская область (23,78 тыс автомобилей), Санкт-Петербург (20,95 тыс автомобилей).
Татарстан на четвертом месте (14,18 тыс автомобилей).
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