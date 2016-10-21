В Башкирии стали чаще выдавать автокредиты

Ольга КОРЗИК

В третьем квартале в республике в кредит купили 11 тысяч автомобилей.

Башкирия вошла в ТОП-10 регионов с наибольшими объемами рынка автокредитов в 3 квартале этого года. Рейтинг подготовили аналитическое агентство «Автостат» и Национальное бюро кредитных историй.

Регион занял в этом рейтинге 7-ое место. В республике в третьем квартале было продано 11 тысяч автомобилей в кредит. По сравнению со вторым кварталом этот показатель больше на 11,5% (во втором квартале продано 6,65 тыс автомобилей).

Лидерами рейтинга стали Москва (48,31 тыс автомобилей), Московская область (23,78 тыс автомобилей), Санкт-Петербург (20,95 тыс автомобилей).

Татарстан на четвертом месте (14,18 тыс автомобилей).