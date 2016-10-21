Рустэм Хамитов: Башкирии не хватает энергомощностей

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Это становится причиной приостоновки инвестпроектов

Фото: Азат Гиззатуллин

Сегодня глава Башкирии Рустэм Хамитов на пленарном заседании Российского энергетического форума в Уфе заявил, что республика испытывает дефицит энергомощностей.

- Нам приходится отказываться от инвестпроектов в том же Зауралье из-за этой проблемы,- сказал Рустэм Хамитов. - Китайцы в Сибае будут строить цементный завод. Для этого производства нужно 20 Мвт, но мы даже это небольшое количество электроэнергии найти не можем. Видимо, придется просить у соседей в Челябинской области.

Также, по словам главы региона, не столь эффективными оказались малые гидроэлектростанции, строительство которых началось 15 лет назад.

Семь таких станций в силу разных причин сегодня не работают, сказал Рустэм Хамитов.