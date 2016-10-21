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ПУЛЬС

Из «Башнефти» вывели активы на 8 миллиардов – Сечин

Ольга КОРЗИК // 21.10.2016
В АФК «Системе» заявили, что активы были куплены по рыночной цене.

Фото: Кристина Дейнеко

Глава "Роснефти" Игорь Сечин вчера, 20 октября, сообщил, что "есть подрядчики, которые были выведены из состава "Башнефти" при оценке этих активов в 8 млрд рублей, выведены почему-то были за 4 млрд рублей", пишет ТАСС.

Глава Роснефти отметил, что после выведения этих активов из состава "Башнефти" они получили "выручку на 53 млрд руб и действующих контрактов на 28 млрд руб". "Может, тогда часть нагрузки социальной такие организации возьмут на себя с учетом эксклюзивности этих работ в Башкирии?", - цитирует издание слова главы «Роснефти».

При это господин Сечин отметил, что глава республики Рустэм Хамитов попросил его учесть  возможности республики при оказании подрядных услуг, например, по нефтесервису. Сечин отметил, что «Роснефть» готова это делать, но с оценкой эффективности этих услуг.

Напомним, что в 2013 году АФК «Система» приобрела у «Башнефти» ряд нефтесервисных активов, которые впоследствии были объединены в группу "Таргин".

Представитель АФК «Система» заявил корреспонденту ТАСС, что его компания приобретала сервисные активы у «Башнефти» по рыночной цене, которая была определена независимым оценщиком.

- Сделка по приобретению сервисных активов у "Башнефти", для которой они были непрофильными, была проведена по рыночной цене, определенной независимым оценщиком с соблюдением всех корпоративных процедур и одобрением исключительно независимыми директорами, - цитирует издание слова представителя компании.

Он также подчеркнул, что «после покупки активов благодаря инвестициям в 12 млрд рублей "Таргин" превратился в эффективный нефтесервисный холдинг».

- В результате модернизации компании налоговые платежи и отчисления в социальные фонды группы "Таргин" с момента приобретения составили более 6 млрд руб, а финансирование социальных обязательств превысило 400 млн руб. Корпорация планирует и в дальнейшем поддерживать различные социальные проекты в республике, - сказал представитель АФК "Система".

 

 

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