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21 сентября, среда
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ПУЛЬС
Аэропорт «Уфа» реконструирует терминал внутренних линий// 21.09.2016
Проект представлен сегодня на транспортном форуме в Уфе.
На транспортном форуме в выставочном комплексе ВДНХ-экспо уфимский аэропорт представил проект нового внутреннего терминала. Сейчас эта зона является проблемным участком, именно поэтому она будет реконструирована в первую очередь, сообщает пресс-служба аэропорта.
- Реконструкция пройдет в два этапа: первый – увеличение зоны прилета внутренних линий, второй – введение концепции единого моноблока, - пояснил гендиректор аэропорта Александр Андреев в ходе презентации проекта главе региона Рустэму Хамитову. - Работы подразумевают снос некоторых зданий, изживших нормативный срок службы. Сегодня мы можем продемонстрировать в проекте, как будет выглядеть терминал, а также весь аэровокзальный комплекс со стороны перрона и привокзальная площадь. Предстоящая реконструкция обеспечит повышение пропускной способности аэропорта на ближайшие пятнадцать-двадцать лет.
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