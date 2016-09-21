Аэропорт «Уфа» реконструирует терминал внутренних линий

Наталья КУЗНЕЦОВА

Проект представлен сегодня на транспортном форуме в Уфе.

На транспортном форуме в выставочном комплексе ВДНХ-экспо уфимский аэропорт представил проект нового внутреннего терминала. Сейчас эта зона является проблемным участком, именно поэтому она будет реконструирована в первую очередь, сообщает пресс-служба аэропорта.

- Реконструкция пройдет в два этапа: первый – увеличение зоны прилета внутренних линий, второй – введение концепции единого моноблока, - пояснил гендиректор аэропорта Александр Андреев в ходе презентации проекта главе региона Рустэму Хамитову. - Работы подразумевают снос некоторых зданий, изживших нормативный срок службы. Сегодня мы можем продемонстрировать в проекте, как будет выглядеть терминал, а также весь аэровокзальный комплекс со стороны перрона и привокзальная площадь. Предстоящая реконструкция обеспечит повышение пропускной способности аэропорта на ближайшие пятнадцать-двадцать лет.