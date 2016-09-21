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ПУЛЬС

Башкирия получит около 640 миллионов на лекарства

Наталья КУЗНЕЦОВА // 21.09.2016
Сумма определена постановлением российского правительства.

Фото: 163gorod.ru

Башкирия получит около 640 миллионов рублей субвенций на приобретение лекарств. Эти деньги пойдут на закупку медицинских препаратов для отдельных категорий граждан, а также лечебного питания для детей-инвалидов. Постановление о распределении средств подписано премьер-министром правительства России Дмитрием Медведевым.

По сумме субвенций Башкирия –  в числе «середнячков» среди российских регионов. Больше всего получили Москва, Санкт-Петербург и Московская область: 4,7 и 1,4  миллиарда рублей соответственно.

Из соседей Башкирии больше всего субвенций получит Свердловская область – более одного миллиарда.

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