Башкирия получит около 640 миллионов на лекарства

Наталья КУЗНЕЦОВА

Сумма определена постановлением российского правительства.

Фото: 163gorod.ru

Башкирия получит около 640 миллионов рублей субвенций на приобретение лекарств. Эти деньги пойдут на закупку медицинских препаратов для отдельных категорий граждан, а также лечебного питания для детей-инвалидов. Постановление о распределении средств подписано премьер-министром правительства России Дмитрием Медведевым.

По сумме субвенций Башкирия – в числе «середнячков» среди российских регионов. Больше всего получили Москва, Санкт-Петербург и Московская область: 4,7 и 1,4 миллиарда рублей соответственно.

Из соседей Башкирии больше всего субвенций получит Свердловская область – более одного миллиарда.