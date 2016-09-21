В Башкирии болезни органов дыхания приводят к смерти чаще, чем в России

Наталья КУЗНЕЦОВА

Проблему смертности пульмонологи республики обсудили на конференции в Уфе.

Фото: Наталья Кузнецова

В Башкирии показатель смертности от болезней органов дыхания на протяжении последних пяти лет остается выше, чем в среднем по России. Об этом сообщил сегодня главный внештатный пульмонолог минздрава республики Шамиль Загидуллин на научной конференции в Уфе.

От бронхо-легочных болезней в республике умирает более 70 человек на 100 тысяч жителей. В то время как в стране в целом этот показатель составляет 50-52 человека. Чаще всего к смертельному исходу приводит пневмония.

- В 2015 году в Башкирии показатель смертности составил 78 человек на 100 тысяч жителей, - сообщил Загидуллин. - но есть районы, в которых он в три-четыре раза выше. Это Бураевский, Мишкинский, Архангельский районы. Это говорит прежде всего о том, что люди не получают адекватной терапии.