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ПУЛЬС
В Башкирии болезни органов дыхания приводят к смерти чаще, чем в России// 21.09.2016
Проблему смертности пульмонологи республики обсудили на конференции в Уфе.
Фото: Наталья Кузнецова
В Башкирии показатель смертности от болезней органов дыхания на протяжении последних пяти лет остается выше, чем в среднем по России. Об этом сообщил сегодня главный внештатный пульмонолог минздрава республики Шамиль Загидуллин на научной конференции в Уфе.
От бронхо-легочных болезней в республике умирает более 70 человек на 100 тысяч жителей. В то время как в стране в целом этот показатель составляет 50-52 человека. Чаще всего к смертельному исходу приводит пневмония.
- В 2015 году в Башкирии показатель смертности составил 78 человек на 100 тысяч жителей, - сообщил Загидуллин. - но есть районы, в которых он в три-четыре раза выше. Это Бураевский, Мишкинский, Архангельский районы. Это говорит прежде всего о том, что люди не получают адекватной терапии.
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