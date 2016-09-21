Аналитики Standard & Poor's оценили кредитный рейтинг Уфы

Наталья КУЗНЕЦОВА

Прогноз города по финансовым показателям остается стабильным.

Фото: baltpp.ru

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Уфы на уровне "ВВ-" по международной шкале и "ruAA-" по национальной шкале. Прогноз остается «Стабильным», сообщает пресс-служба администрации города.

- Аналитики рейтингового агентства прогнозируют, что финансовые показатели Уфы будут постепенно улучшаться как за счет поддержки из вышестоящих бюджетов, так и за счет доступа к бюджетным кредитам, наличию невыбранных подтвержденных банковских кредитных линий, достаточному объему свободных денежных средств, - говорится в сообщении.

Благодаря этому, как подчеркивают в мэрии, город сможет поддерживать низкую долговую нагрузку в течение следующих 12 - 24 месяцев.