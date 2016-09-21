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21 сентября, среда
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ПУЛЬС
Аналитики Standard & Poor's оценили кредитный рейтинг Уфы// 21.09.2016
Прогноз города по финансовым показателям остается стабильным.
Фото: baltpp.ru
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Уфы на уровне "ВВ-" по международной шкале и "ruAA-" по национальной шкале. Прогноз остается «Стабильным», сообщает пресс-служба администрации города.
- Аналитики рейтингового агентства прогнозируют, что финансовые показатели Уфы будут постепенно улучшаться как за счет поддержки из вышестоящих бюджетов, так и за счет доступа к бюджетным кредитам, наличию невыбранных подтвержденных банковских кредитных линий, достаточному объему свободных денежных средств, - говорится в сообщении.
Благодаря этому, как подчеркивают в мэрии, город сможет поддерживать низкую долговую нагрузку в течение следующих 12 - 24 месяцев.
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