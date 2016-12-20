Администрация Уфы продаст 14 земельных участков под жилищное строительство

Константин КЛИМОВ

Чиновники из городской администрации планируют пополнить бюджет за счёт продажи земли

Фото: wikimedia.org

На сайте администрации Уфы появилось сообщение о проведении аукциона по продаже участков под жилищное строительство. Всего с молотка уйдёт 14 участков, самый маленький из них 826 квадратных метров, это чуть больше восьми соток, он же и самый дешёвый – 713 тысяч рублей. Все участки находятся в пригороде Уфы и входят в состав города, есть возможность подключения к электросетям, а в некоторых случаях и к газу. В случае если участки будут проданы по стартовым ценам, городская казна получит 13,7 млн рублей. Торги состоятся 23 января будущего года.