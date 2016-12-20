|
20 декабря, вторник
|
ПУЛЬС
Администрация Уфы продаст 14 земельных участков под жилищное строительство// 20.12.2016
Чиновники из городской администрации планируют пополнить бюджет за счёт продажи земли
Фото: wikimedia.org
На сайте администрации Уфы появилось сообщение о проведении аукциона по продаже участков под жилищное строительство. Всего с молотка уйдёт 14 участков, самый маленький из них 826 квадратных метров, это чуть больше восьми соток, он же и самый дешёвый – 713 тысяч рублей. Все участки находятся в пригороде Уфы и входят в состав города, есть возможность подключения к электросетям, а в некоторых случаях и к газу. В случае если участки будут проданы по стартовым ценам, городская казна получит 13,7 млн рублей. Торги состоятся 23 января будущего года.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
20.12.2016 // ПУЛЬС
Администрация Уфы продаст 14 земельных участков под жилищное строительство
20.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Жители Уфы высказываются о поездке в Турцию после убийства посла
20.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Ходоки из Башкирии переместились с Красной площади на Горбатый мост
20.12.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Идеальное жилье в ипотеку без первоначального взноса
20.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Успейте воспользоваться льготой от государства
20.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии уголовное дело на бывшего главу района направили в суд
20.12.2016 // ПЕРСОНА
Администрации города представлен новый глава Демского района
19.12.2016 // МОЛНИЯ
В Турции в результате теракта убит посол России
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте