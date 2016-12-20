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ПУЛЬС

Общественники одобрили большинство инвестпрограмм естественных монополий

Наталья КУЗНЕЦОВА // 20.12.2016
Общественники подвели итоги работы за год.

Межотраслевой совет при главе Башкирии одобрил большинство инвестпрограмм естественных монополий. Об этом сообщил сегодня его председатель Леонид Дубовский на итоговом заседании, которое прошло в Торгово-промышленной палате.

- Мы пришли к выводу, что по большинству предприятий необходимо утвердить их инвестпрограммы, - сообщил Дубовский журналистам. – А по четырем-пяти организациям не утверждать. Помимо этого, предприятия мощностью до 150 кВт сокращены на 30 процентов, а с большей мощностью – на 57 процентов. Это позволит сократить затраты предпринимателей и строителей.

 

 

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