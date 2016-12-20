|
20 декабря, вторник
|
ПУЛЬС
Общественники одобрили большинство инвестпрограмм естественных монополий// 20.12.2016
Общественники подвели итоги работы за год.
Межотраслевой совет при главе Башкирии одобрил большинство инвестпрограмм естественных монополий. Об этом сообщил сегодня его председатель Леонид Дубовский на итоговом заседании, которое прошло в Торгово-промышленной палате.
- Мы пришли к выводу, что по большинству предприятий необходимо утвердить их инвестпрограммы, - сообщил Дубовский журналистам. – А по четырем-пяти организациям не утверждать. Помимо этого, предприятия мощностью до 150 кВт сокращены на 30 процентов, а с большей мощностью – на 57 процентов. Это позволит сократить затраты предпринимателей и строителей.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
20.12.2016 // ПУЛЬС
Администрация Уфы продаст 14 земельных участков под жилищное строительство
20.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Жители Уфы высказываются о поездке в Турцию после убийства посла
20.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Ходоки из Башкирии переместились с Красной площади на Горбатый мост
20.12.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Идеальное жилье в ипотеку без первоначального взноса
20.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Успейте воспользоваться льготой от государства
20.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии уголовное дело на бывшего главу района направили в суд
20.12.2016 // ПЕРСОНА
Администрации города представлен новый глава Демского района
19.12.2016 // МОЛНИЯ
В Турции в результате теракта убит посол России
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте