Общественники одобрили большинство инвестпрограмм естественных монополий

Наталья КУЗНЕЦОВА

Общественники подвели итоги работы за год.

Межотраслевой совет при главе Башкирии одобрил большинство инвестпрограмм естественных монополий. Об этом сообщил сегодня его председатель Леонид Дубовский на итоговом заседании, которое прошло в Торгово-промышленной палате.

- Мы пришли к выводу, что по большинству предприятий необходимо утвердить их инвестпрограммы, - сообщил Дубовский журналистам. – А по четырем-пяти организациям не утверждать. Помимо этого, предприятия мощностью до 150 кВт сокращены на 30 процентов, а с большей мощностью – на 57 процентов. Это позволит сократить затраты предпринимателей и строителей.