В Башкирии ожидается бездефицитный бюджет 2016 года

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Об этом заявил премьер – министр правительства региона

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

За 11 месяцев года в республиканский бюджет поступило 116 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. При этом темп роста доходов превысил прошлогодний показатель и достиг 14,1 процента, что опережает среднероссийское значение – 9,7 процента, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

– С учетом сложившейся динамики мы ожидаем, что должны закончить год с перевыполнением плана по доходам, – отметил премьер – министр Правительства Рустэм Марданов. – В целом консолидированный бюджет в 2016 году будет бездефицитным.



