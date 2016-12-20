20 декабря, вторник
ПУЛЬС

В Башкирии ожидается бездефицитный бюджет 2016 года

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 20.12.2016
Об этом заявил премьер – министр правительства региона

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

За 11 месяцев года в республиканский бюджет поступило 116 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. При этом темп роста доходов превысил прошлогодний показатель и достиг 14,1 процента, что опережает среднероссийское значение – 9,7 процента, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

– С учетом сложившейся динамики мы ожидаем, что должны закончить год с перевыполнением плана по доходам, – отметил  премьер – министр Правительства Рустэм Марданов. – В целом консолидированный бюджет в 2016 году будет бездефицитным.

 

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