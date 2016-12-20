Индексация материнского капитала заморожена

Константин КЛИМОВ

Материнский капитал не будет индексироваться

Президент России подписал закон о внесении изменений в несколько правовых актов. Среди прочего в законе говорится, что индексация материнского капитала, предоставляемого за второго ребёнка, приостановлена до первого января 2020 года. Благодаря индексации, за 10 лет размер помощи увеличился на 81 % - с 250 до 453 тысяч рублей. Воспользоваться сертификатом можно четырьмя способами: направить на обучение детей, на пенсию мамы, и улучшение жилищных условий. Кроме этого, раз в год можно получить разовую выплату, каждый год сумма, которую можно получить, меняется.