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20 декабря, вторник
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ПУЛЬС
Индексация материнского капитала заморожена// 20.12.2016
Материнский капитал не будет индексироваться
Президент России подписал закон о внесении изменений в несколько правовых актов. Среди прочего в законе говорится, что индексация материнского капитала, предоставляемого за второго ребёнка, приостановлена до первого января 2020 года. Благодаря индексации, за 10 лет размер помощи увеличился на 81 % - с 250 до 453 тысяч рублей. Воспользоваться сертификатом можно четырьмя способами: направить на обучение детей, на пенсию мамы, и улучшение жилищных условий. Кроме этого, раз в год можно получить разовую выплату, каждый год сумма, которую можно получить, меняется.
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