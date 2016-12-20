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20 декабря, вторник
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ПУЛЬС
Башкирия получит из казны более 836 миллионов, чтобы сбалансировать бюджет// 20.12.2016
Эти средства будут направлены на «поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета региона».
Башкирия получит из федерального бюджета дотацию в размере 836,71 млн руб. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев 17 декабря. Средства будут направлены на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета субъекта РФ на 2016 год.
Всего дотацию получат 82 субъекта РФ. На эти цели будет выделено 33,56 млрд руб.
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