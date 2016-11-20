Вице-премьер Башкирии рассказал, почему в Башкирии плохие дороги

Ольга КОРЗИК

Он пообещал, что следующей весной ситуация с размытыми дорогами не повторится.

Фото: Кристина Дейнеко

Вице-премьер Башкирии Владимир Нагорный в программе «Власть отвечает» телеканала БСТ рассказал о проблемах дорожной сферы в республике. Он рассказал, что этим летом в республике проделана большая работа в сфере дорожного строительства. В нормальное состояние приведено большое количество дорог, в том числе М5 и М7, трасса Уфа-Оренбург и т.д.

- Мы считаем, что в нормативное состояние приведено большинство наших дорог. На следующий год будет продолжение. Надеемся, что качество выполненных работ соответствует всем требованиям и следующей весной ситуация, которая была этой весной, не повторится, сказал господин Нагорный.

Также в этом году, по его словам, проведена большая работа по строительству новых дорог.

- Надо сказать, что в этом году мы сделали достаточно много в плане строительства дорог. Если в прошлом году мы построили порядка 77 км новых дорог, то в этом году мы эту цифру уже до 100 км. довели. Кроме того, сделаны такие объекты, как затонский мост, развязка около Кушнаренково, развязка около Подымалово, - сказал Владимир Нагорный.

Комментируя ситуацию о некачественно выполненном ремонте дорог, он сказал, что одной из причин является некачественно выполненный ремонт.

Все знают, что подбор подрядчиков осуществляется на конкурсной основе, путем аукционов на электронных площадках и влиять кто-либо на этот аукцион достаточно сложно, даже противозаконно, - сказал Владимир Нагорный. - Поэтому задача заказчика состоит в том, чтобы правильно составить техническое задание, заложить в это задание использование современных материалов, современных технологий, - заключил он.

Это нужно для того, чтобы в тендерах могли принять участие только те предприятия, которые действительно способны качественно выполнить работу.

- Что касается больших объектов, тут мы имеем подрядчиков, которые отвечают всем современным требованиям. Что касается ремонта и строительства муниципальных дорог, где и сумма контракта не большая и где требования не такие, то там появляются такие подрядчики которые пришли, сбросили цену, потом выиграли контракт. А мы не можем ему отказать, если он назвал минимальную цену. Далее он нанимает субподрядчика и, соответственно, страдает качество, - сказал он.