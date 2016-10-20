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ПУЛЬС

В Уфе возобновляется движение троллейбусов

Ольга КОРЗИК // 20.10.2016
МУЭТ договорился с энергетиками о погашении задолженности.

С 21 октября в Уфе возобновляется движение троллейбусов по маршрутам № 8 «Трамплин - Троллейбусное депо № 2» и № 16 «Театр кукол - Микрорайон «Белореченский», сообщает администрация Уфы.

Также в полном объеме восстановлено движение троллейбусов №№ 1 и 2. Этот маршрут был сокращен до остановки «Центральный рынок». Теперь же троллейбус № 1 будет следовать, как и прежде, по маршруту «Северный автовокзал – Монумент Дружбы», троллейбус № 2 – по маршруту «Колхозный рынок – Башгосдрамтеатр». 

Как ранее писала «Медиакорсеть», причиной этого стала многомиллионная задолженность муниципального управления электротранспорта Уфы (МУЭТ)  перед Энергетической сбытовой компанией Башкортостана (ЭСКБ - входит в Русгидро), которая отключила от электропитания несколько городских тяговых подстанций. Задолженность оценивалась в более 140 млн руб.

Как рассказал «Медиакорсети» директор МУЭТ Аскар Фазлыев, сейчас предприятию удалось достичь договоренностей с энергетиками.

- Достигнута долгосрочная договоренность, минимум на один год, - сказал господин Фазлыев. – Мы должны погашать часть долга ежемесячно и платить текущее потребление. Суммы я назвать пока не могу, потому что идет процесс согласования.

Кроме этого Аскар Фазлыев выразил признательность администрации города за помощь в решении этой проблемы, а энергетикам  - за конструктивную и социально ответственную позицию. 

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