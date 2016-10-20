В Башкирии более тысячи человек подали заявления о банкротстве

Константин КЛИМОВ

По закону банкротом можно признать человека, если его долг превышает полмиллиона рублей.

Фото: Кристина Дейнеко

Как сообщила начальник отдела по контролю в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по РБ Динара Магадеева, с начала года в арбитражный суд поступило 831 заявление от физических лиц о банкротстве, всего же за время действия закона в Башкирии получено 1109 обращений.

84% заявлений о признании банкротом направлены в арбитражный суд самими гражданами, 3,6% - банками, 1,1% - налоговым органом, 10,7% - иными заявителями.

- Это хороший показатель, свидетельствующий об обдуманности подхода к собственному банкротству, использовании должниками антикризисных мероприятий, реструктуризации долгов, не доводя разрешение финансовых трудностей в плоскость судебных разбирательств, - заявила Динара Магадеева.

В большинстве случаев для реализации права на банкротство суд назначает управляющего, который распродаёт имущество должника. В остальных случаях вводится решение о реструктуризации долга.