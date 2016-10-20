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ПУЛЬС
«Роснефть» и правительство Башкирии подпишут глобальное соглашение// 20.10.2016
«Башнефть» сохранит все свои обязательства перед республикой.
Фото: Кристина Дейнеко
В течение месяца будет подготовлен текст глобального соглашения между правительством Башкирии и «Роснефтью», а сам документ подпишут до конца текущего года. Об этом заявил Рустэм Хамитов, который также сказал, что в соглашении планируется указать все аспекты взаимодействия. Стороны уже договорились о сохранении всех обязательств «Башнефти» перед республикой по дивидендам, благотворительности, налогам, - сообщает агентство «Башинформ».
- В этом году республика получит 11 млрд рублей внебюджетных доходов. Никакой регион не имеет такую поддержку, - отметил глава республики.
Вместе с тем ряд проектов по строительству, предлагаемых ранее в качестве инвестиционных, будет критически оценён. Между тем, у «Роснефти» есть большой интерес к формированию новых производств.
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