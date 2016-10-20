«Роснефть» и правительство Башкирии подпишут глобальное соглашение

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

«Башнефть» сохранит все свои обязательства перед республикой.

Фото: Кристина Дейнеко

В течение месяца будет подготовлен текст глобального соглашения между правительством Башкирии и «Роснефтью», а сам документ подпишут до конца текущего года. Об этом заявил Рустэм Хамитов, который также сказал, что в соглашении планируется указать все аспекты взаимодействия. Стороны уже договорились о сохранении всех обязательств «Башнефти» перед республикой по дивидендам, благотворительности, налогам, - сообщает агентство «Башинформ».

- Результаты нашей вчерашней работы позитивны со всех точек зрения. Для нас приход в республику самой крупной в мире нефтяной компании должен дать синергетический эффект, — подчеркнул Рустэм Хамитов. – Если говорить о дивидендной политике, те объёмы финансирования, которые достигнуты в 2016 году, как минимум, сохранятся на этом уровне, а если компания сработает лучше, то увеличатся.

- В этом году республика получит 11 млрд рублей внебюджетных доходов. Никакой регион не имеет такую поддержку, - отметил глава республики.

Вместе с тем ряд проектов по строительству, предлагаемых ранее в качестве инвестиционных, будет критически оценён. Между тем, у «Роснефти» есть большой интерес к формированию новых производств.