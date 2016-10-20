Рустэм Хамитов: Судьба пакета Башкирии в «Башнефти» с Сечиным не обсуждалась

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Глава республики прокомментировал итоги встречи с главой «Роснефти».

Фото: пресс-служба главы Башкирии

- Мы не обсуждали с Игорем Сечиным продажу республиканского пакета акций «Башнефти», - заявил журналистам Рустэм Хамитов, комментируя итоги своей встречи с главой «Роснефти», прошедшей в среду 19 октября, сообщает ТАСС.

По словам Хамитова, на встрече поднимались вопросы инвестиций, строительства новых объектов, создания новых рабочих мест. Глава Башкирии считает, что снижать обороты компании «ни в коем случае нельзя, можно только двигаться вперед по нарастающей».