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ПУЛЬС

Рустэм Хамитов: Судьба пакета Башкирии в «Башнефти» с Сечиным не обсуждалась

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 20.10.2016
Глава республики прокомментировал итоги встречи с главой «Роснефти».

Фото: пресс-служба главы Башкирии

- Мы не обсуждали с Игорем Сечиным продажу республиканского пакета акций «Башнефти», - заявил журналистам Рустэм Хамитов, комментируя итоги своей встречи с главой «Роснефти», прошедшей в среду 19 октября, сообщает ТАСС.

По словам Хамитова, на встрече поднимались вопросы инвестиций, строительства новых объектов, создания новых рабочих мест. Глава Башкирии считает, что снижать обороты компании «ни в коем случае нельзя, можно только двигаться вперед по нарастающей».

- «Роснефть» установила контроль по всем направлениям, начиная от добычи, бурения, разведки, заканчивая розницей; полный контроль установлен по финансовым потокам, товарным потокам, - отметил Рустэм Хамитов. - Будем совместно управлять компанией. Скорее всего, будет ещё и акционерное соглашение, помимо социального. «Башнефть» останется самостоятельной дочерней компанией со своим брендом. Республиканский пакет акции нефтяной компании не будет продан.

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