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ПУЛЬС
Рустэм Хамитов: Судьба пакета Башкирии в «Башнефти» с Сечиным не обсуждалась// 20.10.2016
Глава республики прокомментировал итоги встречи с главой «Роснефти».
Фото: пресс-служба главы Башкирии
- Мы не обсуждали с Игорем Сечиным продажу республиканского пакета акций «Башнефти», - заявил журналистам Рустэм Хамитов, комментируя итоги своей встречи с главой «Роснефти», прошедшей в среду 19 октября, сообщает ТАСС.
По словам Хамитова, на встрече поднимались вопросы инвестиций, строительства новых объектов, создания новых рабочих мест. Глава Башкирии считает, что снижать обороты компании «ни в коем случае нельзя, можно только двигаться вперед по нарастающей».
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